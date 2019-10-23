ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел итоги благоустройства Озерковской и Овчинниковской набережных

15:00
  • среда
  • 23 октября 2019

Результаты работ осмотрел мэр Сергей Собянин

В Замоскворечье на Водоотводном канале завершены работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Протяженность - почти три километра. Обновлённую территорию посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь расширили тротуары и замостили их плиткой. Организовали зоны отдыха у воды. Там, где можно, разбили газоны. Высадили более 1300 кустарников, а поздней осенью посадят ещё около 100 деревьев, передает "ТВ Центр". Они визуально отделят пешеходную зону вдоль воды от проезжей части. Транзитная функция набережных сохранилась, но вместо двух полос движения осталась одна, а её ширину привели к нормативу. На набережных появились два новых сквера.

"Появились еще две набережные: Овчинниковская и Озерковская. Я думаю, через какое-то время, в следующем году они состыкуются уже с Якиманской, Крымской и образуют единое такое пространство. В этом году всего было сделано около 15 километров набережных, в следующем году будет реконструировано и построено заново около 20 километров", - сказал Собянин.

Новости по теме
Благоустройство набережной
Благоустройство набережной
Набережная Обводного канала
Набережная Обводного канала
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.