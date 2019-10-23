Собянин осмотрел итоги благоустройства Озерковской и Овчинниковской набережных

Результаты работ осмотрел мэр Сергей Собянин

В Замоскворечье на Водоотводном канале завершены работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Протяженность - почти три километра. Обновлённую территорию посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь расширили тротуары и замостили их плиткой. Организовали зоны отдыха у воды. Там, где можно, разбили газоны. Высадили более 1300 кустарников, а поздней осенью посадят ещё около 100 деревьев, передает "ТВ Центр". Они визуально отделят пешеходную зону вдоль воды от проезжей части. Транзитная функция набережных сохранилась, но вместо двух полос движения осталась одна, а её ширину привели к нормативу. На набережных появились два новых сквера.

"Появились еще две набережные: Овчинниковская и Озерковская. Я думаю, через какое-то время, в следующем году они состыкуются уже с Якиманской, Крымской и образуют единое такое пространство. В этом году всего было сделано около 15 километров набережных, в следующем году будет реконструировано и построено заново около 20 километров", - сказал Собянин.