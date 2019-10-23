Пешеходы под машинами: момент жуткого ДТП в Петербурге попал на видео

Один из водителей проигнорировал красный сигнал светофора

В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в результате ДТП. На Лермонтовском проспекте один автомобиль врезался в другой, перевернулся, а затем машины отбросило на людей, которые шли по тротуару и пешеходному переходу.

На перекрёстке, где произошла эта жуткая авария, работают сотрудники ГИБДД, пожарные и следователи. До сих пор можно видеть перевёрнутый автомобиль, который на полном ходу влетел в пешеходов.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор. Один из автомобилей на полной скорости выезжает на перекрёсток на красный свет и в него врезается другой. От удара машина теряет управление, ее отбрасывает на пешеходный переход, по которому в тот момент на зелёный свет идут люди. Машина перевернулась на крышу, ее буквально потащило по асфальту. Некоторые пешеходы успели отбежать, но несколько человек остались под автомобилем.

Вторая иномарка вылетела от удара на тротуар, также задев там людей. Предположительно, виновник аварии - водитель, который проигнорировал красный сигнал светофора.

Все это произошло около полудня на пересечении Обводного Канала и Лермонтовского проспекта - здесь всегда оживленное движение и очень много пешеходов. Неподалёку находится железнодорожный вокзал пригородных направлений.

О состоянии пострадавших, включая женщину - водителя перевернувшийся машины, пока ничего не сообщается, известно только, что все живы. Их доставили в городские больницы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.