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Железнодорожную часть Крымского моста проверили на прочность (видео)

14:23
  • среда
  • 23 октября 2019

По мосту пустили два состава с щебнем

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив. На прочность конструкцию проверяют с помощью тяжелых железнодорожных составов. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост", по мосту прошли два локомотива с 23 вагонами-хопперами, груженными щебнем, каждый. Его вес составил почти 2,5 тысячи тонн. Таким образом строители проверяют несущие элементы, опоры и пролеты на соответствие проектным характеристикам.

Во время первых трех прогонов поезда двигались со скоростью всего 5-10 километров в час. Затем она постепенно увеличивалась. Кроме того, предусмотрено несколько разных сценариев – поезда трогаются на мосту, резко тормозят или неподвижно стоят в течение 15 минут.

Основная часть Крымского моста будет готова к запуску пассажирских поездов к концу этого года. Грузовые поезда пойдут по переходу в июне 2020-го.

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