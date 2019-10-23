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Елизавета II избавилась от фотографий Меган Маркл в Букингемском дворце

14:43
  • среда
  • 23 октября 2019

Совместный снимок принца Гарри и его супруги исчез из приемной королевы

Фотографию принца Гарри с женой Меган Маркл убрали с видного места из приемной Букингемского дворца.

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Снимок простоял там около года в окружении двух фоторамок: в одной располагалась совместная фотография принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а в другой - Уильям и Гарри в форме. Однако недавно журналисты заметили, что снимок герцогов Сассекских, рамка которого была меньше, чем у герцогов Кембриджских, убрали со столика, пишет газета Express.

Эксперты уверены, что на такой жест королева Елизавета II пошла неспроста: этой незначительной деталью она показывает свое отношение к выбору внука. Бывшую американскую актрису холодно приняли в монаршей семье и, даже несмотря на рождения сына Арчи, Меган все еще не удалось завоевать расположение бабушки своего мужа.

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