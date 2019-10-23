В Москве самый короткий интервал движения поездов метро

Такого нет нигде в мире

Москва - первый город в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, строительство метро в пересчете на одного перевезенного пассажира является самым экономически выгодным.

Сейчас метро провозит 40 тысяч человек в час. Сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит городу несколько десятков миллиардов рублей в год.

"Мы определили основные приоритеты: первое - это транспорт в шаговой доступности. Мы посчитали, что если сократить время в пути на одну минуту, то человек в год полностью выделит на себя одни сутки, а для экономики города - это 20 миллиардов", - сказал Хуснуллин.

По его словам, вопрос создания максимального количества удобных транспортных связей стал вопросом номер один для городских властей. Сократить время в пути москвичам поможет и программа строительства транспортно-пересадочных узлов.