В ДТП погибли три человека, но крокодил, питон и ежик спаслись

Теперь полиция решает вопрос, куда пристроить животных

В Вологодской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Авария случилась на 195-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Никольск вблизи деревни Миньково Бабушкинского района. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и LADA Largus, перевозивший "зоопарк на колесах". По предварительным данным, кто-то из участников движения выехал на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что от "семерки" осталась лишь груда металла.

Водители ВАЗ и LADA 48 и 39 лет, а также 52-летняя пассажирка второго автомобиля погибли на месте. Чтобы извлечь их тела, пришлось использовать гидравлическое оборудование.

А вот животные не пострадали. Крокодила, питона, ежика, кролика и морскую свинку доставили в ветеринарное отделение села Бабушкино. Там признались, что экзотические животные гостят в лечебнице впервые.

У крокодила, которого перевозили в деревянном коробе, нашли небольшое ранение возле пасти. Кролик и морская свинка некоторое время сидели в ужасе и не двигались, но потом отошли.

Теперь полиции предстоит выяснить, куда везли животных и кому передать их из-за смерти хозяев, пишет газета "Известия".