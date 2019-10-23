Поклонская отправила американских политиков к психотерапевту

Депутат Госдумы отреагировала на имитацию США бомбардировки у границ Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала полеты бомбардировщиков США B-52H Stratofortress у крымских границ.

Депутат отметила, что "имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами". "Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии", - приводит слова Поклонской РИА Новости.

Ранее в Пентагоне рассказали о тренировочном полете над Черным морем, где происходила имитация атаки на Крым. Сам полет произошел 19 октября и длился 12 часов.

Позже в Минобороны России сообщили, что истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик B-52H Stratofortress, когда тот приблизился к российской границе.