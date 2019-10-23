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Шоу продолжается: Зеленский проверит депутатов на полиграфе в прямом эфире

15:26
  • среда
  • 23 октября 2019

Процесс тестирования будут транслировать в соцсетях

Соратники Владимира Зеленского устроят шоу в прямом эфире вечером 23 октября.  В соцсетях начнется прямая трансляция проверки депутатов от партии "Слуга народа" Вячеслава Медяника и Давида Арахамия на детекторе лжи.
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Проверку на полиграфе предложил членам комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике сам президент Украины. С такой инициативой Зеленский выступил после того, как СМИ сообщили о подозрениях в отношении соратников президента – якобы, они получили взятки. По данным журналистов, им заплатили по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного закона. На основе этой информации уже возбуждено уголовное дело.

"Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал Зеленский в Facebook. Медяник и Арахамия тут же заявили, что вместе проверятся на полиграфе и транслируют это в соцсети. Всех желающих понаблюдать за процессом пригашают к компьютерам в 20.00.

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