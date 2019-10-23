Чудо-белок: ученые придумали новое оружие против рака

Оно пригодится и для борьбы с ожирением

Французские ученые установили, что содержащийся в крови белок GDF11 способствует снижению числа калорий в организме, тем самым предотвращая сердечно-сосудистые заболевания, рак и старение мозга.

Ученые Института Пастера провели эксперименты на мышах. Грызунам ввели молекулы GDF11, благодаря чему они потеряли в весе при сохранении аппетита. Как оказалось, GDF11 повышает уровень адипонектина - гормона, секретируемого жировой тканью. То же самое происходит при снижении потребляемых калорий.

Как пишет Lenta.ru, теперь ученые и врачи смогут использовать белок GDF11 для борьбы с ожирением и раком. Ведь некоторые специалисты считают, что ограничение калорий снижает риск возникновения онкологического заболевания. Бывают случаи, когда голодание помогает бороться с раковыми клетками. Впрочем, единого мнения в этом вопросе пока нет.

Ранее ученые выяснили, что молекулы GDF11 омолаживают кровеносные сосуды в мозге и улучшают мозговой кровоток. Это, в свою очередь, предотвращает старение мозга. Такое открытие удалось сделать опять-таки благодаря экспериментам на мышах.