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Чудо-белок: ученые придумали новое оружие против рака

15:58
  • среда
  • 23 октября 2019

Оно пригодится и для борьбы с ожирением

Французские ученые установили, что содержащийся в крови белок GDF11 способствует снижению числа калорий в организме, тем самым предотвращая сердечно-сосудистые заболевания, рак и старение мозга. 
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Ученые Института Пастера провели эксперименты на мышах. Грызунам ввели молекулы GDF11, благодаря чему они потеряли в весе при сохранении аппетита. Как оказалось, GDF11 повышает уровень адипонектина - гормона, секретируемого жировой тканью. То же самое происходит при снижении потребляемых калорий. 

Как пишет Lenta.ru, теперь ученые и врачи смогут использовать белок GDF11 для борьбы с ожирением и раком. Ведь некоторые специалисты считают, что ограничение калорий снижает риск возникновения онкологического заболевания. Бывают случаи, когда голодание помогает бороться с раковыми клетками. Впрочем, единого мнения в этом вопросе пока нет. 

Ранее ученые выяснили, что молекулы GDF11 омолаживают кровеносные сосуды в мозге и улучшают мозговой кровоток. Это, в свою очередь, предотвращает старение мозга. Такое открытие удалось сделать опять-таки благодаря экспериментам на мышах. 

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