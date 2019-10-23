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Многоуровневая защита: американские В-52 беспомощны в крымском небе

15:56
  • среда
  • 23 октября 2019

Полуостров хорошо защитили еще в советское время

Крым полностью защищен от возможной атаки американских бомбардировщиков В-52 – и не только от них. Система обороны полуострова – многоуровневая. Бывший заместитель главы ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев оценил защищенность Крыма после пролета американского бомбардировщика В-52 у российской границы.
Российский Су-27 отогнал отрабатывающий удар по Крыму самолет США

По словам военного эксперта, существующая сейчас система обороны полуострова по боевым возможностям троекратно превосходит оборону Крыма советских времен.

"В частности, новое вооружение зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 и С-400. Плюс ПВО Черноморского флота — на кораблях современные ЗРК стоят. Все это работает в единой системе прикрытия ПВО 4-й армии ВВС и ПВО", — цитируют Бижева "Известия".

Тем не менее, игнорировать возможности В-52 не стоит, отметил генерал. Самолет производилсяв период с 1952 по 1962 годы, однако американцы каждый год проверяют металл на "усталость" и устанавливают на нем новейшую авионику и другое оборудование.

23 октября европейское командование ВС США рассказало о тренировочном полете бомбардировщика B-52 в Черном море. Во время пролета у границ Крыма самолет имитировал бомбардировку полуострова. На всем маршруте В-52 сопровождал российский Су-27.

В Крыму планируют развернуть новейшие зенитные комплексы "Тор-2М". Новая техника поступит в Севастополь на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота. ЗРК "Тор-2М" прошли успешные испытания в Сирии.

На боевое дежурство уже заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов  С-400 "Триумф". Позиции подразделения развернуты в Джанкое. Эти комплексы обнаружат и уничтожат любую опасную цель в воздушном пространстве - будь то стратегические бомбардировщики, истребители или крылатые ракеты с маневрирующими боеголовками. Причем, на любой высоте - от пяти метров до ближнего космоса.

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