Школьница-боксер спасла подругу от маньяка

На поиски злоумышленника вышли студенты местного техникума

Юная жительница Курска едва не стала жертвой маньяка. От трагедии школьницу уберегла ее подруга.

Инцидент произошел в одном из районов Курса накануне вечером. Как сообщают местные СМИ, две школьницы возвращались домой с тренировки по боксу. Девушки ждали автобус на остановке, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Он приставил нож к горлу одной из них и потащил ее к лавочке. На защиту школьница встала ее подруга. Она попыталась отобрать нож у незнакомца и прыснула ему в лицо из газового баллончика.

Маньяк такого отпора не ожидал и поспешил убежать с места ЧП. Девушки обратились за помощью в общежитие городского техникума неподалеку. Студенты учебного заведения сообщили об инциденте в полицию и сами вышли на поиски злоумышленники. Пока задержать маньяка не удалось.