Детсад и школу построят в Тимирязевском районе в ходе реновации

А также детско-взрослую поликлинику и ФОК

В Тимирязевском районе появятся учебный корпус, где разместятся блок начальных классов для 175 учеников и детский сад на 150 мест. Их строительство предусмотрено проектом застройки квартала реновации.

В районе также могут появиться детско-взрослая поликлиника, центр дополнительного образования и художественная школа. В настоящее время проект проходит процедуру публичных слушаний.

Проект планировки квартала предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, где горожане смогут заниматься спортом в любую погоду. В административном центре откроются магазины и офисы.

Территорию района озеленят. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворах установят современные детские площадки и уличные спортивные тренажеры. В микрорайоне проложат сеть велодорожек и установят пункты велопроката.