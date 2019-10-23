ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обезвоживание и снижение иммунитета: когда нельзя пить кофе

17:03
  • среда
  • 23 октября 2019

Чрезмерное употребление бодрящего напитка повышает риск простудных заболеваний

Во время сезона простуд лучше отказаться от кофе, потому что этот напиток может привести к снижению иммунитета. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Не только алкоголь: какие напитки приводят к циррозу печени

По словам специалиста, чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма. Крепкий чай тоже желательно заменить другими напитками. "Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои. Включайте в свое меню свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С", - приводит слова Тяжельникова АГН "Москва".

На прошлой неделе эксперты назвали три напитка, регулярное употребление которых существенно продлевает жизнь. В их числе – молоко и апельсиновый сок.

Главное сегодня
Девушка пьет кофе
Девушка пьет кофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.