Обезвоживание и снижение иммунитета: когда нельзя пить кофе

Чрезмерное употребление бодрящего напитка повышает риск простудных заболеваний

Во время сезона простуд лучше отказаться от кофе, потому что этот напиток может привести к снижению иммунитета. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма. Крепкий чай тоже желательно заменить другими напитками. "Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои. Включайте в свое меню свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С", - приводит слова Тяжельникова АГН "Москва".

На прошлой неделе эксперты назвали три напитка, регулярное употребление которых существенно продлевает жизнь. В их числе – молоко и апельсиновый сок.