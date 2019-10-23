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"Сдастся и убежит за границу": предсказана судьба Петра Порошенко

17:02
  • среда
  • 23 октября 2019

На Украине против экс-президента выдвинуто еще одно обвинение

Против Петра Порошенко выдвинули очередное обвинение. На этот раз бывшего президента Украины обвиняют в получении взятки в 150 миллионов долларов.

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С претензиями выступил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Геру. В своем фейсбуке он рассказал, что после прихода Порошенко к власти в стране начались перебои с поставками электроэнергии, на фоне этого в конце 2014 года Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины разрешила импорт электричества из России.

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа. Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кэшем и еще немного евробондами", – рассказал депутат.

Сейчас на Украине расследуется уже 13 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент. Новое обвинение уже никак не повлияет на будущее Петра Порошенко, полагает политолог, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

"С учетом того, что ГБР плотно занимается Порошенко, регулярно приглашает его на допросы, и он на них не является, получается, что ситуация далека от окончательного разрешения. Но совершенно очевидно, что за него взялись всерьез, и очевидно, что новая власть не намерена отступать", – заявила Сазонова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, из-за уголовных дел Петр Порошенко может психологически сдастся и убежать за границу.

"Либо будет отбиваться, и превратится в "новый символ революции". Это для него наиболее заманчивый вариант", – заключила политолог.

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