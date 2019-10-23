Золотая гречка: цена на популярную крупу резко выросла

Стоимость продукта увеличивается с каждой неделей

Гречка в России снова дорожает. Потребительские цены на популярную у россиян крупу выросли на 2,6% только за неделю - с 14 по 21 октября.

По данным Росстата, с 7 по 14 октября стоимость продукта увеличилась на 1,7%, а еще неделей ранее - на 1,4%. С конца сентября крупа подорожала на 6%, если же сравнивать цену с показателем на конец декабря 2018 года, то она выросла почти на 14%.

Гречка, по словам экспертов – наиболее сильно подорожавший продукт. При том, что, по информации Росстата, инфляция за прошедшую неделю составила 0,1% - а в предыдущие 4 недели была вообще нулевой.

В то же время, в Минсельхозе заявляют, что ситуация на рынке гречневой крупы стабильная. Ведомство заметило лишь незначительный рост оптовых цен на этот продукт в сентябре. В Минсельхозе напоминают, что ранее, благодаря рекордному урожаю 2017 года, стоимость крупы резко падала.