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Собянин рассказал об итогах и планах благоустройства набережных Москвы-реки

18:01
  • среда
  • 23 октября 2019

На набережных Замоскворечья создана современная городская среда

Реконструкцию и благоустройство московских набережных планируется завершить в течение пяти лет. В этом году приведено в порядок 15 километров прибрежных улиц, в планах на будущий год - еще 20. Как отметил в среду Сергей Собянин, ознакомившись с результатами работ в центре столицы, большинство набережных были либо в запущенном состоянии, либо вообще недоступны для москвичей. Теперь они будут располагать к прогулкам и занятиям спортом.

На набережных Замоскворечья как никогда многолюдно. Сотрудники ближайших офисов прогуливаются  в обеденное время,  на удобных скамейках коротают время туристы, а рыбаки закидывают удочки в воду. После масштабного благоустройства Озерковская и Овчинниковская набережные  - новое "место притяжения" в центре столицы, передает "ТВ Центр".

Тротуары вдоль набережных  стали шире. Их замостили гранитной плиткой. Разбили зеленую зону. Здесь высадили кустарники и деревья. На набережных отремонтировали ливнёвки и водопроводные сети, провода убрали под землю, а само пространство стало светлее за счет установки дополнительных фонарей. 

Вместе с набережными одновременно благоустраивали и прилегающие переулки Замоскворечья. Обновили фасады зданий, по просьбе местных жителей привели в порядок дворы. Переход через Москва-реку тоже стал удобнее. Асфальт на мостах  заменили гранитной плиткой, укрепили бордюры.

Украшением набережных стали и два новых сквера. На пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом зеленая зона - место   отдыха пассажиров, ожидающих трамвай. В среду ход масштабного благоустройства и набережных, и прилегающих улиц оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть из которых была либо не благоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была не доступна для москвичей. Хотя для любого города набережная - это то, чем гордятся жители города", - отметил Собянин.

Проект благоустройства столичных набережных ведется уже 8 лет. За это время в городе обновили более 60 прогулочных километров у воды.  И не только в центре Москвы. Обновляют старые и строят новые набережные по всему городу. В  ближайшие пять лет  этот проект будет завершен.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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