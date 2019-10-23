В Приморье из-за аномального потепления расцвела сакура

Уже через несколько дней в регионе снова похолодает

В Приморский край в конце октября неожиданно пришла весна. В некоторых районах воздух прогрелся до рекордных 22 градусов, передает "ТВ Центр".

Резкое потепление наступило после довольно низких температур. И многие растения восприняли это как сигнал. В Приморском ботаническом саду Владивостока зацвели яблони, жимолость и сакура. Распустились рододендроны и сирень.

Наслаждаться красотой и ароматом цветов жители края смогут ещё несколько дней. По прогнозам синоптиков, тёплая погода продержится в регионе до конца месяца.