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В Приморье из-за аномального потепления расцвела сакура

17:53
  • среда
  • 23 октября 2019

Уже через несколько дней в регионе снова похолодает

В Приморский край в конце октября неожиданно пришла весна. В некоторых районах воздух прогрелся до рекордных 22 градусов, передает "ТВ Центр".

Резкое потепление наступило после довольно низких температур. И многие растения восприняли это как сигнал. В Приморском ботаническом саду Владивостока зацвели яблони, жимолость и сакура. Распустились рододендроны и сирень.

Наслаждаться красотой и ароматом цветов жители края смогут ещё несколько дней. По прогнозам синоптиков, тёплая погода продержится в регионе до конца месяца.

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