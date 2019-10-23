ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам пообещали рост пенсий

17:32
  • среда
  • 23 октября 2019

Выплаты увеличатся более чем на 18%

Пенсии россиян в ближайшие три года существенно вырастут. Выплаты будут индексироваться, в итоге рост опередит инфляцию, пообещал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Пенсии в России вырастут

Как рассказал Дроздов на пленарном заседании Госдумы, в 2020 году страховая пенсия вырастет на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, а в 2022 — на 5,9%. В среднем индексация составит не менее тысячи рублей.

Всего же за три года пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей. Рост составит более 18% по сравнению с 2019 годом. При этом инфляция в текущем году ожидается ниже 4%. Около тех же 4% будет этот показатель и в два последующих года. В итоге, как пообещал глава ПФР, рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

Но это все касается неработающих пенсионеров. А вот для работающих новости неутешительные. Чтобы возобновить индексацию их пенсий, в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей. Дроздов признался, что таких денег сейчас нет.

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры в ресторане
Пенсионеры в ресторане
Деньги в руках
Деньги в руках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.