Россиянам пообещали рост пенсий

Выплаты увеличатся более чем на 18%

Пенсии россиян в ближайшие три года существенно вырастут. Выплаты будут индексироваться, в итоге рост опередит инфляцию, пообещал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Как рассказал Дроздов на пленарном заседании Госдумы, в 2020 году страховая пенсия вырастет на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, а в 2022 — на 5,9%. В среднем индексация составит не менее тысячи рублей.

Всего же за три года пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей. Рост составит более 18% по сравнению с 2019 годом. При этом инфляция в текущем году ожидается ниже 4%. Около тех же 4% будет этот показатель и в два последующих года. В итоге, как пообещал глава ПФР, рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

Но это все касается неработающих пенсионеров. А вот для работающих новости неутешительные. Чтобы возобновить индексацию их пенсий, в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей. Дроздов признался, что таких денег сейчас нет.