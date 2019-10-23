Бывшего вице-президента ОКР Билалова готовят к депортации в Россию из США

Билалов причастен к хищению 5 миллиардов

Иммиграционная служба США задержала бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. По данным ведомства, он нарушил правила пребывания по неиммиграционной визе.

"2 мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания", - приводит сообщение иммиграционной и таможенной службы РИА Новости.

Билалова арестовали днем ранее, в его доме во Флориде. Сейчас беглый предприниматель находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Информацию о задержании бывшего вице-президента ОКР запросило у американских властей МВД России. В Москве ожидают его депортации – российские правоохранительные органы обвиняют Билалова в причастности к крупным хищениям.

Ахмед Билалов был председателем совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" и вице-президентом ОКР. Однако в 2013 году президент России Владимир Путин раскритиковал предпринимателя, сорвавшего сроки строительства комплекса трамплинов "Русские горки" в Сочи.

Ахмед Билалов и его брат Магомед вскоре были объявлены в розыск. Следствие установило, что они причастны к хищению 5 миллиардов рублей, выделенных на строительство туристического кластера. Братья скрылись за границей.