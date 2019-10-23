ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: увеличение бюджетных расходов на здравоохранение позволит провести реконструкцию столичных поликлиник

18:29
  • среда
  • 23 октября 2019

В учреждениях будут внедрены новые повышенные стандарты качества предоставления услуг и комфорта обслуживания граждан

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов позволит провести городу реконструкцию поликлиник. Об этом рассказал член Общественного совета при министерстве здравоохранения России Владимир Гурдус.

"Я в целом считаю, направление для финансирования бюджетом выбрано весьма разумно. Предполагается приоритетное финансирование первичного звена здравоохранения. Это очень правильно. Планируется весьма большую реконструкцию произвести в поликлиниках Москвы. И пускай это не даст какого-то очень быстрого результата - я имею в виду, что в следующем году, возможно, москвичи даже будут испытывать какие-то неудобства с получением медицинской помощи из-за того, что часть поликлиник будет закрыта. Но сделать это точно стоит, особенно если следующим шагом будет унификация процессов и правильный контроль качества в первичном звене", - приводит его слова АГН "Москва".

Гурдус назвал планируемую проектом бюджета реконструкцию московских поликлиник важным направлением для здравоохранения столицы.

Новости по теме
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Пациент на приеме у врача в поликлинике
Пациент на приеме у врача в поликлинике
Детская поликлиника
Детская поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.