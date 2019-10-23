Эксперт: увеличение бюджетных расходов на здравоохранение позволит провести реконструкцию столичных поликлиник

В учреждениях будут внедрены новые повышенные стандарты качества предоставления услуг и комфорта обслуживания граждан

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов позволит провести городу реконструкцию поликлиник. Об этом рассказал член Общественного совета при министерстве здравоохранения России Владимир Гурдус.

"Я в целом считаю, направление для финансирования бюджетом выбрано весьма разумно. Предполагается приоритетное финансирование первичного звена здравоохранения. Это очень правильно. Планируется весьма большую реконструкцию произвести в поликлиниках Москвы. И пускай это не даст какого-то очень быстрого результата - я имею в виду, что в следующем году, возможно, москвичи даже будут испытывать какие-то неудобства с получением медицинской помощи из-за того, что часть поликлиник будет закрыта. Но сделать это точно стоит, особенно если следующим шагом будет унификация процессов и правильный контроль качества в первичном звене", - приводит его слова АГН "Москва".

Гурдус назвал планируемую проектом бюджета реконструкцию московских поликлиник важным направлением для здравоохранения столицы.