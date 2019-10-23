Криминальный авторитет Таро экстрадирован из России в Испанию

Ониани лишили российского гражданства

Тариэла Ониани, известного в криминальных кругах как Таро, 23 октября доставили в московский аэропорт Шереметьево. Здесь его встретили представители испанских правоохранительных органов. Испанские власти подозревают Ониани в нескольких преступлениях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариэла Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Программа "Линия защиты": "Шакро и Таро. Битва авторитетов"

Тариэл Ониани (Мулухов) был задержан в России в 2009 году. Он был приговорен к 10 годам заключения за похищение московского бизнесмена для получения выкупа. Он отбывал наказание в одной из колоний Оренбургской области и добился снижения срока на два месяца.

Испания разыскивала Таро за причастность к преступной организации. Ее участники обвиняются в похищении предметов искусства и вымогательствах. Экстрадиции в Испанию препятствовало наличие у Ониани российского гражданства. Вскоре выяснилось, что приобрел его Тариэл незаконно. Гражданства авторитет лишился, и препятствий для его экстрадиции нет.