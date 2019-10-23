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Трамп объявил об отмене санкций против Турции

18:50
  • среда
  • 23 октября 2019

Президент США отметил, что боевые действия в районе турецко-сирийской границы прекращены

Вашингтон отменяет санкции, введенные против Анкары в связи с началом операции "Источник мира". С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий", - заявил американский лидер.

По его словам, 23 октября Анкара проинформировала Белый дом, что боевые действия в Сирии будут остановлены, передает РИА Новости.

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