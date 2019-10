Новые подробности жуткого дела о "замороженных трупах" в Англии

Британская полиция обнародовала новые данные по делу о 39 трупах, обнаруженных в грузовике. Следствие считает, что прицеп прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге.

В полиции графства Эссекс заявили, что тягач прибыл из Северной Ирландии. Водитель – 25-летний Мо Робинсон – пока единственный подозреваемый в убийстве. Его фотографию опубликовало издание Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что автомобиль прибыл в Англию из Болгарии. Однако в Софии уже отреагировали на эту информацию. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию страны в 2017 году и больше туда не возвращалось. А фирма, на которую зарегистрирован грузовик, принадлежит гражданке Ирландии.

Police said they believed the lorry had travelled from Zeebrugge, Belgium. https://t.co/4ZuW4z3pp7