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Новые подробности жуткого дела о "замороженных трупах" в Англии

19:36
  • среда
  • 23 октября 2019

Известно имя подозреваемого в убийстве

Британская полиция обнародовала новые данные по делу о 39 трупах, обнаруженных в грузовике. Следствие считает, что прицеп прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге.
Грузовик с 39 трупами нашли в Британии (видео)

В полиции графства Эссекс заявили, что тягач прибыл из Северной Ирландии. Водитель – 25-летний Мо Робинсон – пока единственный подозреваемый в убийстве. Его фотографию опубликовало издание Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что автомобиль прибыл в Англию из Болгарии. Однако в Софии уже отреагировали на эту информацию. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию страны в 2017 году и больше туда не возвращалось. А фирма, на которую зарегистрирован грузовик, принадлежит гражданке Ирландии.

Как ранее сообщал ТВЦ.RU, 39 тел были обнаружены в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. Среди погибших - 38 взрослых и один подросток. Предполагают, что людей заморозили в рефрижераторе.

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