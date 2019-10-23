Путин: Африка становится одним из центров роста мировой экономики

Страны Африки привлекают больше внимания российского бизнеса

Первый в истории форум "Россия-Африка" начал работу в Сочи. В черноморском городе собрались представители всех стран континента - как официальные лица, так и предприниматели. Владимир Путин провёл в среду серию двусторонних встреч, а также принял участие в главном мероприятии дня - экономическом форуме. Как отметил президент, Африка становится одним из центров роста мирового хозяйства, и поэтому привлекает всё большее внимание политиков и деловых людей.

Яркий финальный аккорд форума "Россия – Африка" - церемония фотографирования. Позади дискуссии и переговоры, а на смену подчеркнуто деловым строгим костюмам приходит одежда с национальным колоритом, передает "ТВ Центр".

Такого в мире точно еще нигде и никогда не было. В Сочи приглашены представители всех без исключения стран африканского континента. Президенты, премьеры, министры. Многие в России впервые. Высоких гостей больше полусотни, делегатов 10 тысяч, да и мероприятия, фактически два: саммит - для политиков, форум - для экономистов. В среду обсуждали торговлю и инвестиции.

"За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда – это наша торговля с Египтом, это 40 процентов. А в Африке очень много наших потенциальных партнёров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого недостаточно у нас и здесь хороший очень потенциал развития, здесь есть о чём поговорить. Всё это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли, и, полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет ещё раз удвоить объём товарооборота, это как минимум", - отметил Путин.

Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продукции в страны Африки, а отечественная вакцина от лихорадки Эбола лучшая в мире, подчеркнул Владимир Путин. Наша страна намерена наращивать присутствие на континенте. Во многом благодаря сотрудничеству с региональными организациями. С их главами Путин встретился за деловым завтраком.

В Африканском союзе сейчас председательствует Египет. С президентом ас-Сиси Путин провел отдельные переговоры. Еще перед началом встречи, пошутив про совпадающий тон галстуков. Среди тем беседы – возобновление прямого авиасообщения с курортными городами Египта. Президенты договорились продолжить работу, чтобы выйти на конкретные сроки. В следующем году председательство в Африканском Союзе переходит к ЮАР. Сирила Рамафосу Владимир Путин пригласил в Москву на празднования 75 годовщины Великой Победы. Премьера Эфиопии Абийя Ахмеда поздравил с присуждением ему Нобелевской премии мира. Конструктивный диалог и с президентом Центральной Африканской Республики.

"Перед вами как главой государства стоят непростые задачи преодоления последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране", - сказал Путин.

В графике Путина 13 двусторонних встреч. Список не окончательный. Намибия, Конго, Нигерия, Судан. Пока лидеры общались, бизнесмены придирчиво выбирали то, что может предложить им Россия. С удовольствием пробовали чай из самовара, традиционный квас. Останавливались у стендов с установками для очистки питьевой воды, с интересом рассматривали образцы оружия - ну и, конечно, каждый хотел сфотографироваться в кабине истребителя.

Не только самолеты и вертолеты. Рельсовый транспорт очень интересует гостей форума. Примерно такие железнодорожные вагоны будет закупать Египет. Метропоезда "Москва" наверняка знакомы каждому пассажиру столичной подземки. Не то что метро – электричество в Африке есть не везде. Таким покупателям российским производителям тоже есть что предложить – рельсовый автобус. По сути, поезд с дизельным двигателем. Вместимость 362 человека, однако, по желанию заказчика, любая комплектация.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Сочи.