Танк протаранил легковушку на улице Костромы (видео)

Тяжелую машину занесло на повороте

Необычное ДТП произошло 23 октября на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в Костроме. На проезжей части неожиданно появился танк. Свидетели бросились снимать боевую машину – не предполагая, что самое интересное еще впереди.

Инцидент произошел около 16:30. Оператор запечатлел несущийся на большой скорости танк, который пересек перекресток на красный сигнал светофора. Тяжелую машину занесло на повороте и она врезалась в ожидающую зеленого света на встречной полосе легковушку.

В городском ГИБДД о ДТП узнали от журналистов – так что информации о пострадавших и причиненном ущербе нет, пишет K1NEWS.RU.