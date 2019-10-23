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Танк протаранил легковушку на улице Костромы (видео)

20:04
  • среда
  • 23 октября 2019

Тяжелую машину занесло на повороте

Необычное ДТП произошло 23 октября на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в Костроме. На проезжей части неожиданно появился танк. Свидетели бросились снимать боевую машину – не предполагая, что самое интересное еще впереди.
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Инцидент произошел около 16:30. Оператор запечатлел несущийся на большой скорости танк, который пересек перекресток на красный сигнал светофора. Тяжелую машину занесло на повороте и она врезалась в ожидающую зеленого света на встречной полосе легковушку.

В городском ГИБДД о ДТП узнали от журналистов – так что информации о пострадавших и причиненном ущербе нет, пишет K1NEWS.RU.

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