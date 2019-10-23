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Проект бюджета России на 2020-2022 годы прошел первое чтение

22:34
  • среда
  • 23 октября 2019

Документ составлен при базовой цене на нефть в $42 за баррель

В среду Госдума поддержала в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й год и плановый трехлетний период. "За" проголосовали 252 депутата, 62 против. Проект составлен с превышением доходов над расходами, запланирована инфляция на уровне трех процентов. Документ предусматривает выполнение в полном объеме всех социальных гарантий государства и реализацию национальных проектов. Отдельной строкой выделены средства на развитие сельского хозяйства.

В правительстве принятый в первом чтении главный финансовый документ  на 2020-й год и проект на ближайшую трехлетку называют устойчивой бюджетной конструкцией. Предполагается рост ВВП - и хоть и небольшой, но все-таки профицит, то есть государство заработает больше, чем потратит. В следующем году доходы составят более 20 триллионов рублей. Расходы - 19 с половиной. Устойчивость и сбалансированность заключается в том, что бюджет сверстан при базовой цене на нефть в 42 доллара за баррель. А значит, вне зависимости от внешней конъюнктуры и санкций, страна сможет выполнить все свои обязательства перед гражданами и реализацию госпрограмм и национальных проектов, передает "ТВ Центр".

А дополнительные доходы от продажи сырья пойдут в Фонд национального благосостояния. Но и без этого бюджет считается социально ориентированным. Именно на эту сферу запланирована самая большая часть расходов - более 36 процентов.

"Если посмотреть структуру наших приоритетов по социальным статьям, конечно, это здравоохранение. Какие это приоритеты в здравоохранении – конечно, те, которые влияют на продолжительность жизни. Это те задачи, которые еще не решены в предыдущие годы: онкология, сердечно-сосудистые заболевания", - рассказал первый заместитель председателя правительства России, министр финансов России Антон Силуанов.

На реализацию национальных проектов, которые включают в себя развитие инфраструктуры и социальной сферы, в следующем году направят на 200 миллиардов больше, чем в текущем. Отдельным пунктом прописана комплексная программа развития села. В бюджете следующего года финансирование и так увеличено вдвое, до 36 миллиардов. Но партия "Единая Россия" требует от правительства поднять планку до 60 миллиардов.

С учетом того, что средств в бюджете становится все больше, Госдума намерена впервые на законодательном уровне закрепить вопрос эффективности их использования. Чтобы деньги как можно быстрее доходили в регионы, и те успевали выполнить все запланированные работы.

"Так как средства приходят в регионы и начинают использоваться во втором полугодии, а мы видим с вами зачастую, это уже и октябрь месяц, понятно, что эффективность рубля снижается. Поэтому крайне важно сейчас нам принять решение параллельно с чтением бюджета во втором, в третьем чтении и выйти на изменение законодательства с тем, чтобы уже средства приходили в регионы в январе, а с марта начиналась работа", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В КПРФ считают, что этот бюджет тормозит исполнение указов президента, а не способствует их скорейшей реализации. В "Справедливой России'" оценили положительные стороны бюджета, в частности, увеличение расходов на социальную сферу. Но вот справедливого распределения доходов и расходов не увидели.

Эсеры традиционно предложили альтернативный вариант бюджета, в котором описали возможные дополнительные источники доходов: введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь, отмена возмещения НДС для экспортеров нефти и газа, установление госмонополии на производство и оборот этилового спирта. И в ЛДПР частично подобные предложения поддерживают.

Второе чтение бюджета запланировано на 19 ноября. В третьем Госдума должна его принять 21 числа.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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