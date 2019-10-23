В Европе разгорается фармацевтический кризис

Из-за отсутствия лекарств врачи вынуждены откладывать операции

С нехваткой лекарств, в том числе самых необходимых, столкнулись Германия, Австрия и Франция. В этих странах с высокоразвитой медициной месяцами невозможно купить жизненно необходимые препараты. Ещё хуже ситуация в больницах.

Казалось бы, подобная ситуация в богатой и развитой Германии невозможна в принципе. Страна - лидер Евросоюза. Медицина - одна из лучших в мире. При этом, придя в аптеку, чтобы купить необходимое лекарство, в последние несколько лет немцы все чаще слышат один и тот же ответ - нужных вам препаратов в наличии нет, передает "ТВ Центр".

В итоге остается лишь ждать. И таких ожидающих, чьи фамилии и номера телефонов написаны на желтых стикерах, все больше. И их количество увеличивается каждый день. При этом сказать точно, когда привезут тот или иной препарат, фармацевты не могут. Может быть, это произойдет завтра. А может, через месяц. Для людей, которые нуждаются в лекарствах каждый день, это, конечно, катастрофа.

Причем, речь идет о внушительном списке. Это средства для лечения и профилактики сердечных заболеваний. Различные антибиотики и антидепрессанты. Инсулиносодержащие препараты. И с каждым годом список только растет. По официальным данным, в 2013-м году дефицит в Германии наблюдался по 42 позициям. В 2018-м их стало уже 260. Причем, дефицит и в больницах, где часто отсутствуют и жизненно важные препараты.

И такая картина не только в Германии. Но и в Австрии, Франции - в большинстве стран Евросоюза, где существует жесткое регулирование цен на лекарства. К примеру, одни государства закупают тот же ибупрофен по три евро за упаковку, другие - по пять. И, разумеется, производители, мощности которых расположены в Китае или Индии, стараются продать больше туда, где покупают дороже.

Похожие проблемы есть и в России. Достаточно вспомнить совсем недавнюю историю с отсутствием в аптеках "Преднизолона" или других часто используемых препаратов, входящих в список жизненно важных. Всю вину тогда возлагали на новую систему закупок, внедренную Минздравом. Она по итогам аукционов предлагала слишком низкую цену, не устраивающую производителей лекарств.

При этом потребности в лекарствах в мире ежегодно растут. А вот количество фабрик, производящих лекарства, наоборот снижается. И все это вполне отчетливо говорит о том, что в будущем дешеветь препараты вряд ли будут. Ни в России, ни в Европе, которой в ближайшие месяцы еще предстоит пережить последствия "Брекзита". А он непременно ударит и по фармлогистике - как в Великобритании, так и на территории Евросоюза, что, безусловно, может усилить и без того уже имеющий место дефицит лекарств.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".