Медведев протестировал оборудование "Сибура" с помощью зажигалки

Премьер-министр в среду посетил офис компании и ознакомился с возможностями дистанционного мониторинга

В России необходимо создать систему удаленного мониторинга опасных объектов, связанных с добычей и переработкой угля, нефти и газа. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев, ознакомившись с работой системы безопасности производственных процессов холдинга "Сибур". Она позволяет вести контроль за качеством продукции и соблюдением техники безопасности, передает "ТВ Центр".

Глава правительства предложил протестировать беспроводные датчики температуры с помощью обычной зажигалки, которую предоставил вице-премьер Дмитрий Козак. Оповещение сработало. Премьер провел межотраслевое совещание, в ходе которого призвал внедрять подобные технологии в различные сферы деятельности.

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