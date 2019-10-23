Киев задолжал пенсионерам Донбасса 1,5 миллиарда долларов

Вопрос возобновления выплат обсуждается в Минске

Около 34 миллиардов гривен – это почти полтора миллиарда долларов – задолжал Киев пенсионерам Донбасса. Это только та сумма, которую украинские власти должны были перечислить с июня 2016-го по апрель 2018 года, уточнила уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова.

Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы в Донбассе летом 2014 года. Речь идет не только о пенсионерах, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, но и о переселенцах.

"В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривен на человека, а общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам... в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиарда гривен", - написала Денисова в Facebook. Она отметила, что не лучше обстоят дела и у переселившихся на подконтрольные Киеву территории пожилых людей. Около 260 тысяч пенсионеров не получили выплат на сумму более 320 тысяч долларов.

Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Киеву, в частности, предлагают выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. Однако украинские власти инициативу блокируют.