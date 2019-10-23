Российская туристка в Турции впала в кому после гимнастики у бассейна

Семья не может перевезти женщину на родину

Туристка из России потеряла сознание во время занятий аэробикой возле бассейна в турецком отеле. Жительница Свердловской области Нелли Лаптева впала в кому, врачи определяют ее состояние как тяжелое.

Женщина вместе с дочерью прилетела в Аланию 6 октября. Через два дня дочери позвонили из госпиталя и сообщили, что произошло кровоизлияние в мозг, Нелли увозят в клинику Антальи.

Врачи провели открытую операцию на мозге россиянки. После нее у пациентки поднялось давление. Через два дня после хирургического вмешательства Лаптеву ввели в искусственную кому.

Вдобавок страховая компания отказалась оплачивать лечение и перевозку россиянки домой – как выяснилось, Нелли страдала аневризмой, но родственники об этом не знали. Семья россиянки получила разрешение на санитарный рейс, который стоит около миллиона рублей. Пока решались эти вопросы, состояние Лаптевой ухудшилось, пациентка нетранспортабельна, пишет E1.RU.