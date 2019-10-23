12-летняя фигуристка поразила каскадом тройных прыжков

Исполненный элемент по силам не всем взрослым спортсменам

На зависть взрослым спортсменам: 12-летней российской фигуристке подвластны сложнейшие элементы. Софья Самоделкина на тренировке с легкостью исполнила каскад "тройной аксель-ойлер-тройной сальхов".

Успехами своей ученицы поделилась в Instagram тренер Софьи Александра Кравцова. Самоделкина в феврале 2019 года выиграла первенство Москвы в младшем возрасте. Элементы, которые демонстрирует Софья, у взрослых спортсменок делают Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Самоделкина – не единственный самородок среди юных российских спортсменов. Ранее 11-летняя подопечная Этери Тутберидзе, Вероника Жилина, исполнила четверной сальхов. Этот элемент по силам единицам среди взрослых фигуристов, а уж в таком юном возрасте прыжок Жилиной – рекорд, пишет "Чемпионат".