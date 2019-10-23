Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Силами демократической Сирии"

Колонна российской военной полиции в среду прибыла в сирийский город Кобани, расположенный вблизи турецкой границы

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры по видеосвязи с главнокомандующим "Силами демократической Сирии" Мазлумом Абдо. Темой обсуждения стал ход выполнения курдской стороной мероприятий, предусмотренных договорённостями президентов России и Турции, передает "ТВ Центр".

Глава Минобороны проинформировал собеседника о планах расширения в ближайшие дни патрульных маршрутов российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Мазлум Абдо сообщил, что "Силы демократической Сирии" оказывают российским военным поддержку, и поблагодарил Владимира Путина за разработку договорённостей.