В Чехии осквернили памятник солдатам Красной армии

Акт вандализма был совершён в городе Острава

В Чехии осквернен памятник солдатам Красной Армии. Инцидент произошёл на северо-востоке страны, в городе Острава. Неизвестные облили и расписали монумент красной краской, передает "ТВ Центр".

Местные власти уже осудили акт вандализма и приступили к очистке памятника, а полиции отдан приказ усилить патрулирование окрестностей. Напомним, Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город продолжались почти два месяца и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.