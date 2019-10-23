ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чехии осквернили памятник солдатам Красной армии

22:41
  • среда
  • 23 октября 2019

Акт вандализма был совершён в городе Острава

В Чехии осквернен памятник солдатам Красной Армии. Инцидент произошёл на северо-востоке страны, в городе Острава. Неизвестные облили и расписали монумент красной краской, передает "ТВ Центр".

Местные власти уже осудили акт вандализма и приступили к очистке памятника, а полиции отдан приказ усилить патрулирование окрестностей. Напомним, Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город продолжались почти два месяца и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.

Читайте также:
Главное сегодня
В Чехии осквернили памятник солдатам Красной Армии
В Чехии осквернили памятник солдатам Красной Армии
В Чехии осквернили памятник солдатам Красной Армии
В Чехии осквернили памятник солдатам Красной Армии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.