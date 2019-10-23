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Украинцев назвали бедняками Европы

22:25
  • среда
  • 23 октября 2019

У населения страны самая низкая покупательная способность

Украина заняла последнее место в рейтинге стран Европы по покупательную способности населения. Его составила аналитическая компания Growth from Knowledge. Украинцы в перечне оказались на 42-й строке.
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"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.

В компании пояснили, что под покупательной способностью понимают доход населения после вычета налогов и благотворительных взносов. Учитываются также все пособия, получаемые от государства. Полученные финансы население тратит на еду, жилье, услуги, развлечения, покупки и отдых.

Возглавил рейтинг Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в 67 550 евро. Это более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе, который равен 14739 евро. В тройке лидеров – Швейцария (42 тысячи евро) и Люксембург (35 тысяч). На последних строках разместились Молдавия, Косово и Украина. Покупательная способность жителей Незалежной, по подсчетам экспертов - 1830 евро в год.

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