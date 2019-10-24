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Континент возможностей: названы выгодные для России африканские страны

08:44
  • четверг
  • 24 октября 2019

Эксперт перечислил перспективные государства

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили сотрудничество России и африканских стран в свете открывшегося в Сочи саммита "Россия-Африка". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

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"Кто станет нашим приоритетным партнером вслед за Египтом и Алжиром? Где перспектива?" – спросил эксперта Фролов.

"Я бы высказался за Нигерию и Эфиопию. Нигерия – это нефть. А Эфиопия – это христианская страна с огромной культурой. Но это моя вкусовщина. Я думаю, нам нужно дружить со всей Африкой, потому что это континент возможностей", - ответил Делягин.

Отвечая на вопрос о присутствии на континенте Китая, эксперт отметил, что он станет партнером России, так как создаст инфраструктуру.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

Накануне в Сочи стартовал первый в истории форум "Россия-Африка". В черноморском городе собрались представители всех стран континента: как официальные лица, так и предприниматели. Подробнее об этом смотрите в репортаже Матвея Шестакова:

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