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Жители Донбасса получат лекарства и детскую еду от России

08:13
  • четверг
  • 24 октября 2019

Гуманитарную помощь доставят в Донецк и Луганск

МЧС России направило в Донбасс очередную - 88-ю по счету - партию гуманитарной помощи. Утром в четверг колонна МЧС направилась к государственной границе.

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После прохождения таможенной проверки часть машин отправится в Донецк, другая - в Луганск. Они везут жителям восточной Украины около 600 тонн грузов, в том числе медикаменты и детские продуктовые наборы, передает "ТВ Центр".

Россия оказывает помощь Донбассу с августа 2014 года. За пять лет в республику доставлено 43 тысячи тонн продуктов, стройматериалов, медицинского оборудования и лекарств.

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