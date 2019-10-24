Самим стыдно: в Чехии повинились после осквернения памятника красноармейцам

Свое возмущение выразило посольство России в Чехии

Посольство России в Чехии выразило возмущение в связи с осквернением памятника красноармейцам в парке города Острава. Неизвестные облили монумент краской.

Скульптурная композиция установлена на месте братской могилы, где захоронены 485 советских солдат, которые вместе с бойцами 1-го чехословацкого армейского корпуса освобождали город в 1945 году. Бои продолжались два месяца и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.

Акт вандализма осудили местные жители, передает "ТВ Центр". Мэр города заявил, что ему стыдно за выходку злоумышленников, их уже ищут. Полиции отдан приказ усилить патрулирование окрестностей, коммунальщикам - привести памятник в порядок.

Видео: в Чехии осквернили памятник солдатам Красной армии

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