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Фадеев назвал виновников своего ухода из "Голоса"

08:21
  • четверг
  • 24 октября 2019

Его довели до белого каления

Продюсер Максим Фадеев заявил, что ушел из шоу "Голос. Дети" из-за надоедливых родителей. 
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"Родители, конечно, портят впечатления о своих детях. Как только они видят, что за их ребенка проголосовали, то прибегают к членам жюри и буквально выкручивают руки. Истерики постоянные. В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело", - сказал Фадеев в эфире "Русского радио", подчеркнув, что никакого конфликта с организаторами шоу у него не было. 

По его словам, многие родители пытаются через детей реализовать свои несбывшиеся мечты и планы. Он назвал печальной картиной, когда отец или мать самореализовываются за счет ребенка. 

Фадеев также сказал, что каждый юный участник "Голоса" - это личность. Он всегда разговаривал со своими воспитанниками как со взрослыми, не позволяя себе сюсюкаться. 

Напомним, что впервые Максим Фадеев стал наставником в песенном шоу "Голос. Дети" в 2014 году. Его воспитанники не раз становились победителями. 

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