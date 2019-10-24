Фадеев назвал виновников своего ухода из "Голоса"

Его довели до белого каления

Продюсер Максим Фадеев заявил, что ушел из шоу "Голос. Дети" из-за надоедливых родителей.

"Родители, конечно, портят впечатления о своих детях. Как только они видят, что за их ребенка проголосовали, то прибегают к членам жюри и буквально выкручивают руки. Истерики постоянные. В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело", - сказал Фадеев в эфире "Русского радио", подчеркнув, что никакого конфликта с организаторами шоу у него не было.

По его словам, многие родители пытаются через детей реализовать свои несбывшиеся мечты и планы. Он назвал печальной картиной, когда отец или мать самореализовываются за счет ребенка.

Фадеев также сказал, что каждый юный участник "Голоса" - это личность. Он всегда разговаривал со своими воспитанниками как со взрослыми, не позволяя себе сюсюкаться.

Напомним, что впервые Максим Фадеев стал наставником в песенном шоу "Голос. Дети" в 2014 году. Его воспитанники не раз становились победителями.