"На ней лица нет": в Сети появилось новое фото поникшей Заворотнюк

Семья Анастасии уже несколько дней не дает информацию о состоянии актрисы

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новое фото в Instagram. На снимке красавица позирует в ярком алом платье собственного бренда.

Наряд очень идет Анне, подчеркивает ее идеальную фигуру и придает свежести. Несмотря на яркое платье, сама девушка выглядит поникшей. "Все-таки ей немногим больше 20, а на нее уже свалились тяжелые жизненные испытания, связанные с болезнью мамы", - объясняет печальный вид Заворотнюк "Дни.ру".

После того, как стало известно о болезни звезды "Моей прекрасной няни", поклонники с трепетом ждут новые фото и видео Анастасии и ее близких. Любая информация о здоровье Заворотнюк для фанатов очень важна. Народ даже прислушался к призыву семьи актрисы и перестал заваливать комментариями страницы в Instagram близких Насти. Вместо этого происходящее с актрисой и ее семьей обсуждают на всевозможных форумах.

Фото Анны в красном платье народ оценил. Поклонники отметили, что девушка очень сильно похожа на маму. Не ускользнуло от внимания и поникшее настроение Заворотнюк. "На ней лица нет", - написал один из пользователей Сети.

Отметим, что семья Анастасии уже несколько дней не дает информацию о состоянии актрисы. При этом маму Заворотнюк заметили у могилы Матроны Московской.

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.