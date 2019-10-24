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Посадку "Белого лебедя" в ЮАР сняли на видео

08:43
  • четверг
  • 24 октября 2019

Его сопровождали южноафриканские самолеты

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС приземлился в ЮАР.

Самолет совершил посадку на аэродром Ватерклоф, за его маневром наблюдали несколько десятков человек.

Накануне Россия направила в ЮАР два стратегических ракетоносца ВКС Ту-160 (среди летчиков они получили прозвище "Белые лебеди"). Самолета провели в воздухе более 13 часов и преодолели свыше 11 тысяч километров, совершив дозаправку в воздухе.

В Минобороны нашей страны отметили, что цель полета Ту-160 в ЮАР – развитие военного сотрудничества между Москвой и Преторией.

Появилось видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

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