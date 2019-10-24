Пьяное ДНК: доказано разрушительное влияние алкоголя на гены

Изменения необратимы

Американские ученые установили, что употребление алкоголя приводит к необратимым изменениям в мозге. Из-за этого у людей возникает алкогольная зависимость, а 40-60% алкоголиков возвращаются к пагубной привычке после лечения.

Ученые Университета Пенсильвании провели эксперименты на мышах и обнаружили, что ацетат (побочный продукт, который образуется в печени при распаде спирта) попадает в ту область головного мозга, которая отвечает за обучение и память. При этом ацетат изменяет белки, которые связаны с ДНК и влияют на работу генов. Эти изменения приводят к тому, что подопытные становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с алкоголем.

"Насколько нам известно, эти данные являются первым эмпирическим доказательством того, что часть ацетата, полученного в результате метаболизма алкоголя, напрямую влияет на эпигенетическую регуляцию в мозге", - заявил один из ученых, передает EurekAlert!.

По словам специалистов, ацетат оказывает наибольшее влияние на фермент под названием ACSS2. Его называют топливом для всего процесса регуляции генов. Ожидается, что медики, вооружившись полученной информацией о ACSS2, смогут создавать новые препараты для борьбы с алкогольной зависимостью.