Что защищает Москву от нападения Вашингтона

Китайские журналисты проанализировали военный потенциал России и США и выяснили, почему Соединенные Штаты до сих пор не напали на нашу страну.

Вашингтон не атакует Москву благодаря ее ядерному потенциалу - 96% ракет наземного базирования находятся в минутной готовности к запуску. Это "вынуждает американцев держать порох сухим", - пишет "Газета.Ru".

Издание Sohu утверждает, что Вашингтон опасается Москвы даже после распада СССР, поскольку России досталось 70% стратегических ядерных сил бывшего Советского Союза. Она всегда располагала так называемой "ядерной триадой" - это наземные, морские и воздушные средства нанесения ударов.

"Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями <…> В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России", - отметили китайцы.