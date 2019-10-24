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Названы главные претенденты на "Оскар"

09:34
  • четверг
  • 24 октября 2019

В списке пока восемь актеров

Киностудии назвали актеров-претендентов на американскую премию "Оскар". Одним прочат статуэтку за главную роль в картине, а другим - за роль второго плана. 
Россия выдвинула "Дылду" на "Оскар"

Студия Sony выдвинула на "Оскар" Леонардо Ди Каприо, который сыграл в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". За роль второго плана в той же ленте компания предложила наградить Бреда Питта. 

Кроме того, Sony назвала в качестве претендентов на самую престижную кинопремию актеров из "Прекрасного дня по соседству" - Мэттью Райса и Тома Хэнкса. Последний артист нацелился на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". 

Киностудия A24 считает, что "Оскар" за главную роль заслуживает Роберт Паттинсон, а премию за роль второго плана - Уиллем Дэфо. Эти знаменитости сыграли в драме "Маяк". 

У стриминговой платформы Netflix тоже есть свои кандидаты на "Оскар". Речь идет о Джонатане Прайсе, который стал главным героем фильма "Два папы", и Энтони Хопкинс. Последний артист, напомним, получил "Оскар" за роль маньяка-убийцы Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят". 

Примечательно, что среди претендентов пока нет Хоакина Феникса, который сыграл в фильме "Джокер". Многие любители кино считают, что американец заслуживает наивысшей награды за свой труд. 

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 10 февраля 2020 года. 

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