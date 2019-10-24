Зеленский три часа жаловался на давление со стороны Трампа

Президент США втягивает Украину во внутренний конфликт

Президент Украины еще до своей инаугурации думал над тем, как ему избежать давления со стороны американского коллеги Дональда Трампа.

Лидер США хотел возобновить расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. В частности, в июле 2019 года американский лидер звонил Зеленскому с намерением заставить Киев начать "копать" под Байдена-младшего в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Из-за сложившейся ситуации Зеленскому пришлось собрать совещание, на котором три часа обсуждалось, что делать с требованиями Трампа, уточняет газета "Известия".

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа. Демократы считают, что он использовал свой пост, чтобы избавиться от главного конкурента на предстоящих президентских выборах 2020 года – Джо Байдена.

Видео: Трамп высмеял призывы Байдена к импичменту