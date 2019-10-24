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Зеленский три часа жаловался на давление со стороны Трампа

09:30
  • четверг
  • 24 октября 2019

Президент США втягивает Украину во внутренний конфликт

Президент Украины еще до своей инаугурации думал над тем, как ему избежать давления со стороны американского коллеги Дональда Трампа.
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Лидер США хотел возобновить расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. В частности, в июле 2019 года американский лидер звонил Зеленскому с намерением заставить Киев начать "копать" под Байдена-младшего в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Из-за сложившейся ситуации Зеленскому пришлось собрать совещание, на котором три часа обсуждалось, что делать с требованиями Трампа, уточняет газета "Известия".  

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа. Демократы считают, что он использовал свой пост, чтобы избавиться от главного конкурента на предстоящих президентских выборах 2020 года – Джо Байдена.

Видео: Трамп высмеял призывы Байдена к импичменту

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