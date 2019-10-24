Республиканцы провалили штурм секретной комнаты в Конгрессе

Осада длилась пять часов

В Вашингтоне депутаты от Республиканской партии штурмовали Конгресс. Более 20 парламентариев ворвались на закрытый допрос сотрудницы Пентагона, который проводили демократы по делу об импичменте президенту. В итоге давать показания женщина продолжила лишь через пять часов.

Политическая борьба в самом прямом смысле слова. Штурм Конгресса. Тянет на название голливудского боевика. Место действия: секретная комната. Там за закрытыми дверями демократы должны были допросить высокопоставленную сотрудницу Пентагона по делу об импичменте Трампа. Республиканцы действовали как группа захвата. Разбились на три отряда, подошли к помещению с разных сторон. Смяли кордон охраны и проникли внутрь.

"В этот момент председатель комитета по разведке встал и ушёл вместе со свидетельницей. Мы всего лишь добиваемся прозрачности в этом деле. Избиратели задают мне вопросы, а мне и ответить нечего", - сказал конгрессмен от Республиканской партии Майк Уолтц.

"У них не хватило смелости поговорить с нами. Они просто сбежали. Что происходит там, за закрытыми дверями? Почему нас не хотят туда пускать? Это самый большой фарс, который я видел в жизни", - заявил конгрессмен от Республиканской партии Роджер Маршалл.

Республиканцы продержали комнату в осаде целых пять часов. Даже предусмотрительно запаслись провизией. После этого допрос всё-таки начался. Как ни старались, однопартийцы Трампа так и не узнали, о чём говорила свидетельница. Демократы делиться информацией отказались.

"Сторонники президента в Конгрессе пытаются помешать очевидцам спокойно давать показания. Мы благодарны этому свидетелю за профессионализм и то, что он выполнил свой долг, несмотря на такое препятствие", - прокомментировал председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

Примерно в то же время и с той же проблемой столкнулся сам Трамп. Его выступление в Питтсбурге тоже пытались сорвать.

Группу протестующих быстро скрутили. Президент отреагировал невозмутимо: "Идите домой к мамочке! Осторожно! Не делайте им больно".

Но поводов для смеха у хозяина Белого дома всё меньше. Накануне в Конгрессе исполняющий обязанности американского посла на Украине Билл Тейлор заявил: предоставление военной помощи Киеву Трамп напрямую связывал с готовностью Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена. Его подозревают в участии в коррупционных схемах на Украине. Одновременно в прессу просочилась информация о другом неприятном для Трампа факте: давление на Зеленского он оказывал ещё до инаугурации последнего. В мае украинский президент даже якобы собирал совещание, чтобы придумать, как быть. Однако к попыткам демократов объявить ему импичмент Трамп по-прежнему относится иронично. Во всяком случае, на публике.

"На меня открыта охота на ведьм - в связи с расследованием Мюллера, в связи с российским делом. На меня охотятся каждую неделю! Какая охота начнётся на следующей? Демократы не могут победить нас на выборах, вот и используют старые схемы. Мерзкая группа людей", - убежден Трамп.

Теперь ещё и суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине. Президент призвал сторонников открыть второй фронт - сплотиться и сообща противостоять нападкам демократов. А то пока бороться ему приходится практически в одиночку. Видимо, республиканцы, устроившие штурм секретной комнаты Конгресса, поняли эти слова буквально.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".