Российская военная полиция патрулирует сирийский город Кобани

Конвои на бронемашинах под триколором - главные гаранты стабильности

В Сирии российская военная полиция начала патрулировать город Айн-эль-Араб. Так далеко - за Евфрат - наши подразделения ранее не заходили. Их задача - помочь сирийским пограничникам вывести курдские отряды из новой зоны безопасности. Результат договорённостей, достигнутых лидерами России и Турции, высоко оценил Дональд Трамп. Президент США даже поручил снять санкции с Анкары. Однако признавать полное поражение в Сирии Вашингтон пока не намерен.

Первый выезд на патрулирование курдского города Айн-эль-Араб, также известного как Кобани. С сегодняшнего дня российская военная полиция обеспечивает безопасность этого приграничного района Сирии с Турцией. Конвои на бронемашинах под триколором - теперь главные гаранты стабильности. Полицейские и сирийские пограничники будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны. Об этом договорились президенты России и Турции во время встречи в Сочи. Согласно меморандуму, в течение недели вооруженные отряды курдов должны отойти на 30 километров от границы. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал главнокомандующему сирийскими демократическими силами, как организовано патрулирование и на каких маршрутах. Российским военным была обещана полная поддержка.

"Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий. В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развёртываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку", - сообщил главнокомандующий Сирийским демократическими силами Мазлум Абдо.

Достигнутые компромиссы между Россией и Турцией по урегулированию конфликта на северо- востоке Сирии приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш. Потеряв доверие курдов, поссорившись с Турцией, которую США критикуют за военную операцию, Дональд Трамп пытается хоть как-то вернуть расположение бывших союзников. Вашингтон явно раздражает тот факт, что Москва прочно укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. А мнение Белого дома, по сути, уже мало кого интересует. И вот Трамп делает заявление, которое должно задобрить официальную Анкару. Обещает снять экономические санкции, не забыв, конечно, похвалить себя.

"Санкции будут сняты, если не произойдет что-нибудь, что нам не понравится. Выход нашли мы, США, и больше никто, вот так просто. Мы потратили восемь триллионов долларов на войны на Ближнем Востоке, не желая их выиграть, но Ближний Восток сейчас менее безопасный и стабильный, чем до начала конфликтов", - сказал Трамп.

Сокрушаясь по поводу финансовых затрат, США, тем не менее, продолжают выделять деньги "Белым каскам" - самым известным специалистам в области фейковых новостей о применении сирийской армией химического оружия. Вашингтон перечисляет им еще 4,5 миллиона долларов. Многие политологи уверены, что США не откажутся от своих притязаний. И непременно попытаются взять реванш за то, что, по сути, оказались вытеснены из большой политической игры. Белый дом просто меняет тактику в отношениях с Турцией. Неслучайно Штаты советуют Анкаре быть осторожной в договорах с Россией. Явный намек не доверять Москве. Сегодня, когда влиять на Турцию не получается, Вашингтон, вероятно, будет давить на курдов и уговаривать их вооруженные формирования не уходить за пределы 30-километровой зоны. Эксперты считают, что ради срыва договоренностей Штаты могут пойти на откровенные провокации. Например, подстрекать курдов обстреливать турецкие позиции. Кроме того, Пентагон оставил на востоке Сирии контингент из 200 спецназовцев. Это самый богатый углеводородами район страны. Задача американских военных - не допустить продвижения к нефтяным вышкам правительственной армии. А значит точка в схватке за геополитические интересы еще не поставлена.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".