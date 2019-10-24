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Россия поможет Африке со стабильностью и безопасностью

11:10
  • четверг
  • 24 октября 2019

Развитие отношений со странами континента — приоритет российской внешней политики

В Сочи проходит первое пленарное заседание саммита "Россия - Африка". В дискуссиях принимает участие Владимир Путин и лидеры всех стран континента, передает "ТВ Центр".

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Открывая заседание, российский президент назвал основные причины, мешающие развитию Африки. Это терроризм, идеология экстремизма, пиратство и "Арабская весна". По словам Путина, Москва будет активнее бороться с этими проблемами и продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности и региональной безопасности на этом континенте. Кроме того, Россия продолжит обучение африканских военных и сотрудников правоохранительных органов в российских учебных заведениях. Уже сейчас в вузах Минобороны учатся военнослужащие из 20 стран Африки.

Он напомнил, что сотрудничество России со странами Африки носит стратегический и долгосрочный характер. Наша страна исторически поддерживала национально-освободительные движения народов континента и внесла огромный вклад в развитие молодых государств.

"Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер. Подчеркну, развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики", - заявил Владимир Путин.

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