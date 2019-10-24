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Видео допроса украинского депутата в прямом эфире

12:14
  • четверг
  • 24 октября 2019

Испытание полиграфом прошел Александр Дубинский

Партия украинского президента "Слуга народа" собирает специальное заседание, чтобы обсудить скандал с депутатами, которых подозревают в получении взятки. А пока по распоряжению Владимира Зеленского парламентарии проходят проверку на детекторе лжи. За тем, как подключённый к полиграфу заместитель финансового комитета Рады отвечал на вопросы в прямом эфире, наблюдала вся страна. Но это - далеко не единственное шоу на Украине.
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Новое шоу на украинском телевидении. Проверка на детекторе лжи в прямом эфире. И не кого-нибудь - народного избранника. И не по праздному вопросу - коррупционному.

- Получали ли вы когда-нибудь взятки?

- Нет.

Испытание полиграфом проходит заместитель финансового комитета рады Александр Дубинский. На сеанс народный избранник явился в футболке с надписью, общий смысл которой - что он обо всех думает и куда посылает. Пройти тест однопартийцев обязал президент. Зеленский подозревает некоторых представителей фракции "Слуга народа" в том, что они за вознаграждение завалили голосование по антикоррупционному законопроекту. После полутора часов эксперт пришел к выводу - депутат чист.

Подробности смотрите в репортаже Павел Прокопенко.

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