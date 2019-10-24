Европа ушла под воду после проливных дождей (видео)

Сообщается об одном погибшем

Один погиб и ещё пятеро человек пропали без вести из-за проливных дождей, обрушившихся на северо-восток Испании. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Спасатели ведут поиски. Потоки воды смывали всё на пути. Течением уносило машины. Затоплены участки автотрасс. Повалены столбы и порваны линии электропередачи. Без света остались больше 10 тысяч человек.

Непогода затронула и юг соседней Франции. Там залило железнодорожные пути. Остановлено движение поездов между несколькими городами. Уровень воды на улицах достигает вторых этажей зданий.