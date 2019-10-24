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Forbes назвал самых богатых женщин в России

09:56
  • четверг
  • 24 октября 2019

В списке есть две женщины-миллиардерши

Журнал Forbes подготовил рейтинг самых богатых женщин в России за 2019 год.

Так, первое место уже несколько лет подряд занимает Президент Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние на текущий год оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Второе место досталось гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук (1 миллиард долларов), на третьем расположилась новичок рейтинга - жена миллиардера Юрия Ковальчука - Юлия Ковальчук (600 миллионов долларов).

В десятку лидеров также вошли бывшая жена президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева - Елена Рыболовлева (600 миллионов долларов), акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов долларов), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга - Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов), член правления компании "Новатэк" Татьяна Кузнецова (460 млн долларов), совладелица агропромышленного холдинга "Содружество" Наталья Луценко (425 миллионов долларов), совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова (415 миллионов долларов), акционер "Фосагро" Евгения Гурьева (390 миллионов долларов).

Замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова с состоянием, которое оценивается в 180 миллионов долларов, уточняет "Газета.Ru".

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